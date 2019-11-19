2019-11-19T04:20:46+03:00
Политика

«Порошенко ушёл, но его политика жива»: Пушков оценил заявления Киева после возврата кораблей

Российский политик отметил, что после провокации в Керченском проливе Украина получила и моряков, и катера с буксиром, но собирается продолжать судиться с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство нового президента Украины Владимира Зеленского продолжает антироссийский курс предыдущей администрации Петра Порошенко, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter, комментируя заявление Киева о намерении продолжать судиться с Москвой даже после того, как Россия вернула Незалежной два военных катера и буксир, задержанные за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе.

«Киев при Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе, с тех пор получил и моряков, и корабли обратно, но намерен продолжать с нами судиться. Что доказывает: Порошенко ушёл, но его политика жива», - написал российский сенатор.

«При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно», - добавил Алексей Пушков.

К слову, как писал сайт kp.ru, назначенный уже Зеленским министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение кораблей актом доброй воли России. По его словам, наша страна просто выполнила требование Международного морского трибунала.

Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

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ИСТОЧНИК KP.RU

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