2019-11-20T15:56:45+03:00
Политика

«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти

На форуме «Россия зовет!» президент России прокомментировал американский способ разработки углеводородов
Ольга МАТЫС
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Мосты над волнами деглобализации" в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Центре международной торговли. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании "Мосты над волнами деглобализации" в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Центре международной торговли. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!» Владимир Путин высказался о том, почему Российская Федерация не так активно участвует в добыче сланцевой нефти, разработку которой активно продвигают в первую очередь Соединенные Штаты. По мнению президента России, США вкладывают слишком крупные ресурсы в новую отрасль, создавая целую техническую базу.

«Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них – цап-царап! Посмотрим, заинтересованы мы в этом сегодня или нет и задешево купим», - ответил президент, но затем успокоил наших западных партнеров: «Это я пошутил! А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем необязательно».

Напомним, что с прошлого года американская система добычи сланцевой нефти стала приносить прибыль впервые за последние десять лет. Благодаря налаживанию технологии разработки труднодоступных нефтяных источников американцам удалось снизить себестоимость добычи сланца и начать отвоевывать себе рынок.

Ранее во время форума президент высказался о так называемой «российской угрозе», рассказал о своем отношении к Зеленскому и западным санкциям.

Путин рассказал, почему Россия не вкладывается в сланцевую нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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