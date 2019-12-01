2019-12-01T13:10:17+03:00
Происшествия

МЧС открыто горячую линию после аварии с автобусом в Забайкалье

Телефонные звонки принимают психологи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МЧС открыло горячую линию после аварии в ЗабайкальеМЧС открыло горячую линию после аварии в ЗабайкальеФото: соцсети
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В связи с крупной аварией, жертвами которой стали 19 человек, Главное управление МЧС в Забайкальском крае открыло горячую линию.

«В главном управлении МЧС по Забайкальскому краю открыт телефон горячей линии - 8(3022)356161», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Телефонные звонки принимают психологи МЧС России, которые также находятся на месте происшествия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жертвами крупной аварии стали 19 человек, среди которых двое детей младше шести лет. В больнице находятся четверо пассажиров, среди которых одна беременная женщина. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Причиной ДТП стало лопнувшее колесо пассажирского автобуса, после чего водитель не справился с управлением и вылетел с моста в реку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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