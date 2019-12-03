2019-12-03T17:31:44+03:00
В мире

Трамп: США могут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

Глава Белого дома заявил о взятии сирийской нефти под контроль Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп: США могут делать с нефтью в Сирии все, что захотятТрамп: США могут делать с нефтью в Сирии все, что захотятФото: REUTERS
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Вашингтон установил контроль над сирийской нефтью и теперь может делать с ней все, что пожелает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«ИГ* пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь её полностью контролируем мы. (…) По большому счёту, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса в Лондоне.

При этом, по словам Трампа, Вашингтон пользуется «значительной поддержкой большого числа разных людей».

Напомним, как писал сайт kp.ru писал, что в Белом доме даже не отрицают, в Сирии их интересует только нефть. Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов предупредил, что переброска американских солдат и техники в один из основных центров нефтедобычи Сирии в провинции Хасеке, способствует эскалации напряженности в регионе.

*-запрещенная в РФ организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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