Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-12T12:05:04+03:00

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Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата двух сотрудников посольство Германии в РФ в ответ на аналогичные действия Берлина. Нота соответствующего содержания была вручена главе дипмиссии Гезе Андреасу фон Гайре в четверг, 12 декабря.

"Руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России", - сообщается на сайте ведомства.

Дипломаты выразили решительный протест в связи с "безосновательным решением правительства ФРГ" о высылке о сотрудников российского посольства и сообщили, что у объявленных персонами нон гратами немецких представителей есть семь суток, чтобы покинуть страну.

Сайт kp.ru писал, что обмен "любезностями" начался в первых числах декабря. Германия выслала двоих наших дипломатов из страны за то, что посольство "недостаточным образом сотрудничало" с берлинскими правоохранителями по расследованию убийства грузинского боевика в Тиргартене. В Госдуме причину назвали надуманной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747805" frameborder="0"></iframe> Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.

ИСТОЧНИК KP.RU