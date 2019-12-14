Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Исследователи национального научного агентства Австралии заявили, что благодаря достижениям науки, а в особенности медицины, люди живут намного дольше "отведённого века". Исследование проводили с помощью изучения человеческого генома, сообщает агентство Синьхуа.
При исследовании генома человека, команда учёных из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) выяснила, что естественный срок жизни человека - 37,8 лет. Что значительно ниже среднестатистического показателя, который сейчас составляет 72 года.
Один из авторов исследования, доктор философии Бен Мейн, заявил, что понимание естественной продолжительности жизни различных видов животных сыграет решающую роль в решении проблем их сохранения и безопасности.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года. Москвичи за последние десять лет стали жить дольше на 3,8 года.
Также по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в будущем люди смогут доживать до 120 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU