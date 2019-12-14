Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-14T17:30:16+03:00

Без достижений науки люди бы жили 38 лет вместо среднестатистических 72

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Исследователи национального научного агентства Австралии заявили, что благодаря достижениям науки, а в особенности медицины, люди живут намного дольше "отведённого века". Исследование проводили с помощью изучения человеческого генома, сообщает агентство Синьхуа.

При исследовании генома человека, команда учёных из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) выяснила, что естественный срок жизни человека - 37,8 лет. Что значительно ниже среднестатистического показателя, который сейчас составляет 72 года.

Один из авторов исследования, доктор философии Бен Мейн, заявил, что понимание естественной продолжительности жизни различных видов животных сыграет решающую роль в решении проблем их сохранения и безопасности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года. Москвичи за последние десять лет стали жить дольше на 3,8 года.

Также по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в будущем люди смогут доживать до 120 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU