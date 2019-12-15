2019-12-15T07:35:19+03:00
Политика

Компартия Японии считает, что Токио должен «заполучить» все Курильские острова

Председатель японской Коммунистической партии считает Сан-Францисский мирный договор «несправедливым» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Компартия Японии считает, что Токио должно «заполучить» все Курильские островаКомпартия Японии считает, что Токио должно «заполучить» все Курильские островаФото: Иван МАКЕЕВ
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Токио может «заполучить» северную часть Курильской гряды, если на переговорах с Москвой начнет претендовать на весь архипелаг. Такую точку зрения высказал председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага Тисима (так в Японии называют весь Курильский архипелаг)», - сказал глава компартии.

Сан-Францисский мирный договор о передаче Курильской гряды политик назвал «несправедливым».

Напомним, на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме российский президент Владимир Путин предложил японскому премьер-минимтру пр Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. В свою очередь глава правительства Японии заявил, что в данном вопросе необходимо «двигаться вперед», однако позже генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги сделал несколько заявлений о принадлежности южных Курил Японии.

Ранее спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в Японии и убедилась, что лучше оставить спор о Курильской гряде на откуп будущим поколениям.

На данный момент мирного договора между Россией и Японией не существует. Токио претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

«Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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