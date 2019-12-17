"Страна игроманов и наркоманов": В Раде предсказали будущее Украины
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что действующие власти превращают Украину в стране игроманов и наркоманов.
По мнению парламентария, именно к этому ведут решения о легализации азартных игр и снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Напомним, что казино официально запрещены на Украине с 2009 года, но теперь их собираются вернуть с целью привлечения в страну туристов.
Также на обсуждении парламента находится законопроект об отмене моратория на продажу земель. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.
"Мы прекрасно видим, что строится страна игроманов и наркоманов. Им осталось только легализировать окончательно все наркотические средства", - сказала Королевская в кулуарах Верховной рады. Трансляцию ее выступления вел телеканал "112 Украина".
Сайт kp.ru писал, что ранее против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель высказалась экс-депутат Рады Надежда Савченко. Она вместе со своими сторонниками устроила акцию протеста возле здания парламента.
Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»