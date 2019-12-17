"Страна игроманов и наркоманов": В Раде предсказали будущее Украины

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-17T13:38:44+03:00

Депутат Рады заявила, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов Фото: REUTERS

Депутат Наталья Королевская раскритиковала планы властей по легализации казино и снятию моратория на продажу земель

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Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что действующие власти превращают Украину в стране игроманов и наркоманов.

По мнению парламентария, именно к этому ведут решения о легализации азартных игр и снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Напомним, что казино официально запрещены на Украине с 2009 года, но теперь их собираются вернуть с целью привлечения в страну туристов.

Также на обсуждении парламента находится законопроект об отмене моратория на продажу земель. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.

"Мы прекрасно видим, что строится страна игроманов и наркоманов. Им осталось только легализировать окончательно все наркотические средства", - сказала Королевская в кулуарах Верховной рады. Трансляцию ее выступления вел телеканал "112 Украина".

Сайт kp.ru писал, что ранее против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель высказалась экс-депутат Рады Надежда Савченко. Она вместе со своими сторонниками устроила акцию протеста возле здания парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743572" frameborder="0"></iframe> Фермеры принесли труп животного под стены Верховной Рады.По сообщениям СМИ, необычным перфомансом фермеры продемонстрировали свое отношение к возможному снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. По мнению активистов, мертвое животное в гробу олицетворяет будущее животноводства в стране (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU