2019-12-19T02:22:00+03:00
В мире

Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек

Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед футбольным матчем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Акция сначала проходила мирноАкция сначала проходила мирноФото: REUTERS
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В результате беспорядков, вспыхнувших возле стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии перед футбольным матчем между местной «Барселоной» и мадридским «Реалом» пострадали не менее 12 человек, сообщает газета El Periodico.

По данным издания, сторонники независимости региона 18 декабря собрались у стадиона на митинг протеста, организованный сепаратистским движением «Демократическое цунами». Акция, к которой присоединились около пяти тысяч человек, проходила мирно, пока не появились агрессивно настроенные молодые люди в капюшонах и с масками на лицах.

Они принялись сооружать баррикады, бросать в полицейских камни и бутылки, поджигать мусорные контейнеры. Стражам порядка пришлось применить силу. В частности, – специальные снаряды из пенопласта. Пока известно об одном задержанном.

Стоит отметить, что встреча игроков «Барселоны» и «Реала» должна была пройти в октябре, но ее отменили из-за массовых беспорядков в Каталонии.

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27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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