Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек

СЕГОДНЯ 01:58 2019-12-19T02:22:00+03:00

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В результате беспорядков, вспыхнувших возле стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии перед футбольным матчем между местной «Барселоной» и мадридским «Реалом» пострадали не менее 12 человек, сообщает газета El Periodico.

По данным издания, сторонники независимости региона 18 декабря собрались у стадиона на митинг протеста, организованный сепаратистским движением «Демократическое цунами». Акция, к которой присоединились около пяти тысяч человек, проходила мирно, пока не появились агрессивно настроенные молодые люди в капюшонах и с масками на лицах.

Они принялись сооружать баррикады, бросать в полицейских камни и бутылки, поджигать мусорные контейнеры. Стражам порядка пришлось применить силу. В частности, – специальные снаряды из пенопласта. Пока известно об одном задержанном.

Стоит отметить, что встреча игроков «Барселоны» и «Реала» должна была пройти в октябре, но ее отменили из-за массовых беспорядков в Каталонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU