России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-19T07:12:41+03:00

Наша страна признана крупным источником преступных доходов, большая часть которых отмывается за рубежом

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Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела комплексную оценку российской системы противодействия незаконному накоплению богатств и финансированию терроризма, после чего рекомендовала властям страны активнее конфисковывать имущество чиновников, если законность владения им не доказана.

Такой совет был дан на основе результатов выездной комиссии, которая состоялась в Москве с 11 по 29 марта 2019 года. Проверка стала четвертой по счету - предыдущая состоялась в 2008 году.

На сайте FATF уточняется, что Россия не является мировым центром отмывания средств, а выступает скорее в роли источника преступников доходов, которые потом выводятся за рубеж.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU