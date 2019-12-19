В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-19T08:22:10+03:00

В Киеве оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа из России Фото: REUTERS

За последние шесть лет страна переправила 474 млрд кубометров топлива и заработала на этом 14 млрд долларов

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В случае прекращения транзита российского газа потери экономики Украины составят около двух процентов ВВП. Такие подсчеты привел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

Он сообщил, что за последние шесть лет Украина переправила 474 миллиарда кубометров газа и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Возможное непродление транзитного контракта стало бы "абсолютным экономическим нонсенсом".

"Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов – приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", - сказал Левочкин в эфире телеканала "Россия 1".

Парламентарий выразил надежду на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политической воли для решение вопроса с продлением контракта.

Сайт kp.ru писал, что Россия готова поставляет газ в Европу через соседнее государство при условии наличия выгоды от такого процесса "Газпрому". В Киеве же рассчитывают, что если контракт не удастся заключить до конца 2019 года, то переговоры можно будет продолжить весной 2020-го.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU