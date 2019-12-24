Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»
Китай выразил серьезное недовольство недавними заявлениями политиков Канады и заявил, что в последнее время отношения двух стран «столкнулись с серьезными трудностями», возложив ответственность за это на канадскую сторону.
Об этом говорится в заявлении посольства Пекина в Оттаве по поводу слов канадского премьера Джастина Трюдо, который на прошлой неделе сообщил, что его страна обратилась к Соединенным Штатам с просьбой не заключать торговую сделку с КНР, пока китайские власти не освободят двух канадцев.
Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР – после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Как писал сайт kp.ru, Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.
«Попытка выступать против Китая с помощью «мегафонной дипломатии» или оказывать на Китай давление несвязанными (с делом задержанных канадцев) вопросами обречены на провал», - цитирует заявление китайского посольства ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU