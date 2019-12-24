Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»

СЕГОДНЯ 04:28 2019-12-24T04:32:21+03:00

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада попросила США не подписывать новое торговое соглашение с Китаем, пока китайские власти не освободят задержанных канадцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так Пекин прокомментировал призыв Канады к США не заключать торговую сделку с КНР, пока китайские власти не освободят задержанных канадцев

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Китай выразил серьезное недовольство недавними заявлениями политиков Канады и заявил, что в последнее время отношения двух стран «столкнулись с серьезными трудностями», возложив ответственность за это на канадскую сторону.

Об этом говорится в заявлении посольства Пекина в Оттаве по поводу слов канадского премьера Джастина Трюдо, который на прошлой неделе сообщил, что его страна обратилась к Соединенным Штатам с просьбой не заключать торговую сделку с КНР, пока китайские власти не освободят двух канадцев.

Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР – после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Как писал сайт kp.ru, Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.

«Попытка выступать против Китая с помощью «мегафонной дипломатии» или оказывать на Китай давление несвязанными (с делом задержанных канадцев) вопросами обречены на провал», - цитирует заявление китайского посольства ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU