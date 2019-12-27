В разбившемся в Казахстане самолете были иностранцы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-27T11:10:03+03:00

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Среди пассажиров самолета авиакомпании "Bek Air", потерпевшего крушение близ Алма-Аты и врезавшегося в пустой жилой дом в пятницу 27 декабря, были иностранные граждане. Пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что речь идет о гражданах Киргизии, Украины и Китая.

- Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана, - заявили в ведомстве.

По последним данным kp.ru, при крушении самолета, следовавшего из Алма-Аты в Нурсултан, пострадали, как минимум, 35 человек. Также известно о 15 погибших - 14 человек скончались на месте авиакатастрофы, еще один - в больнице. Среди жертв авиакатастрофы - председатель президиума РОО "Совет генералов", генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров. Позже стало известно, что в катастрофе погиб капитан самолёта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU