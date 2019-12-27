При крушении самолета в Казахстане погиб капитан воздушного судна

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-27T10:28:16+03:00

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В авиакатастрофе, случившейся утром 27 декабря в аэропорту Алма-Аты, погиб капитан воздушного судна Марат Муратабаев. На борту находились 100 человек, 95 пассажиров и 5 членов экипажа. О судьбе четверых на данный момент сведений нет. Всего жертвами крушения самолета стали 15 человек. 14 из них скончались на месте, один - в больнице.

Сайт kp.ru писал ранее, что также в авиакатастрофе погиб председатель президиума РОО "Совет генералов", генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров.

Пострадали при крушении по меньшей мере 35 человек. В стране объявлен траур по погибшим.

Напомним, самолет вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 7:05. И практически сразу же пропал с радаров. Очевидец авиакатастрофы рассказал о первых и последних минутах полета воздушного судна. Авиаэксперт рассказал о возможных причинах крушения пассажирского самолета. В сети уже появилось видео с места происшествия. В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа как упал в Алма-Ате, приостановлены.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU