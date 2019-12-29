2019-12-29T16:11:38+03:00
Общество

На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек

Народная артистка покоится рядом со своим другом, режиссером Марком Захаровым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На 87-м году жизни умерла алина ВолчекНа 87-м году жизни умерла алина ВолчекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище, Об этом в воскресенье сообщила представитель пресс-службы театра.

Напомним, что народная артистка СССР и России скончалась в четверг, 26 декабря. За несколько дней до этого она попала в больницу в тяжелом состоянии. После воспаления легких у актрисы начались серьезные осложнения в почках и сердце

Сайт kp.ru писал, что прощание с ней состоялось утром 29 декабря в театре "Современник". На гражданскую панихиду пришли сотни людей, включая известных деятелей культуры и политиков. Так, например, проводить Волчек в последний путь решил продюсер Константин Эрнст, глава МИД РФ Сергей Лавров, Наина Ельцина, Максим Галкин и другие.

"Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы театра.

На момент смерти Галине Волчек было 86 лет.

На прощании с Галиной Волчек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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