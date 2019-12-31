Турция может отправить войска в Ливию
В понедельник, 30 декабря, в турецкий парламент поступил законопроект, который в случае его одобрения позволит Анкаре отправить свои войска в Ливию. Уже на этой неделе – в четверг, 2 января, депутаты национального собрания республики соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть этот документ и провести голосование, передает телеканал NTV.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о поддержке международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и говорил, что готов отправить в Ливию солдат, если Триполи обратится к Анкаре за помощью.
В конце ноября был подписан турецко-ливийский меморандум о сотрудничестве в военной сфере, а 26 декабря ПНС официально запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Турции.
Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .
ИСТОЧНИК KP.RU