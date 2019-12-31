2019-12-31T06:11:50+03:00
В мире

Турция может отправить войска в Ливию

Соответствующий законопроект поступил в турецкий парламент, его рассмотрение запланировано на 2 января
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турецкий парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в ЛивиюТурецкий парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в ЛивиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 30 декабря, в турецкий парламент поступил законопроект, который в случае его одобрения позволит Анкаре отправить свои войска в Ливию. Уже на этой неделе – в четверг, 2 января, депутаты национального собрания республики соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть этот документ и провести голосование, передает телеканал NTV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о поддержке международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и говорил, что готов отправить в Ливию солдат, если Триполи обратится к Анкаре за помощью.

В конце ноября был подписан турецко-ливийский меморандум о сотрудничестве в военной сфере, а 26 декабря ПНС официально запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Турции.

Столкновения между силами ПНС и войсками фельдмаршала Хафтара в Триполи .

ИСТОЧНИК KP.RU

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