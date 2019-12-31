«Нафтогаз» поблагодарил ЕК и США за помощь в переговорах с Россией по транзиту

СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-31T07:20:08+03:00

В заявлении украинской компании отмечается, что заключить контракт, в частности, помогли американские санкции против «Северного потока – 2»

Изменить размер текста: A A

Украинская компания «Нафтогаз» объявила, что Киеву удалось заключить с Москвой пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита российского газа через территорию Незалежной.

В заявлении компании подчеркивается, что такой результат стал возможен не только «благодаря системной работе команды «Нафтогаза», направленной на разъяснение рисков строительства «Северного потока — 2», но и введенным Соединенными Штатами санкциям против газопровода.

Отмечается, что ближайшие пять лет Украина будет получать «гарантированный доход от транзита». Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за помощь в переговорах с Россией.

«Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины, а также американским партнёрам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте», - приводит его слова сайт компании.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне американский журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорится, что санкции США против «Северного потока — 2» опоздали как минимум на целый год, и не помешают России достроить газопровод в обход территории Незалежной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751291" frameborder="0"></iframe> Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU