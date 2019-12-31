2019-12-31T07:20:08+03:00
Политика

«Нафтогаз» поблагодарил ЕК и США за помощь в переговорах с Россией по транзиту

В заявлении украинской компании отмечается, что заключить контракт, в частности, помогли американские санкции против «Северного потока – 2»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава компании «Нафтогаз» Андрей КоболевГлава компании «Нафтогаз» Андрей КоболевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила, что Киеву удалось заключить с Москвой пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита российского газа через территорию Незалежной.

В заявлении компании подчеркивается, что такой результат стал возможен не только «благодаря системной работе команды «Нафтогаза», направленной на разъяснение рисков строительства «Северного потока — 2», но и введенным Соединенными Штатами санкциям против газопровода.

Отмечается, что ближайшие пять лет Украина будет получать «гарантированный доход от транзита». Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за помощь в переговорах с Россией.

«Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины, а также американским партнёрам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте», - приводит его слова сайт компании.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне американский журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорится, что санкции США против «Северного потока — 2» опоздали как минимум на целый год, и не помешают России достроить газопровод в обход территории Незалежной.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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