Помпео обсудил с президентом Ирака убийство генерала Сулеймани

4 Янв. 2020 2020-01-04T00:56:05+03:00

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В Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Майк Помпео обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

- Госсекретарь ясно дал понять, что США привержены деэскалации. Президент Салех согласился с необходимостью сократить напряженность в регионе. Госсекретарь повторил, что США привержены суверенитету и независимости Ирака, - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что США признались, что провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В результате погибли восемь человек. Среди них заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне заявили, что действовали по указу президента США Дональда Трампа. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пообещал "жестко" отомстить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

ИСТОЧНИК KP.RU