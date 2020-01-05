2020-01-05T16:50:33+03:00
В мире

Британия готова ударить «Томагавками» по Ирану

Лондон уже подготовил одну атомную субмарину класса «Эстьют» для атаки по Исламской Республике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британия готова ударить «Томагавками» по ИрануБритания готова ударить «Томагавками» по ИрануФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лондон готов нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и Вашингтоном, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, перерастет в войну.

Как передаёт The Sun со ссылкой на источник, Великобритания не будет наносить удар первой, но в случае необходимости готова поддержать Соединённых Штаты и задействовать атомные субмарины класса «Эстьют», вооружённые крылатыми ракетами «Томагавк». Наготове уже находится одна из таких подлодок.

По данным издания, для поддержки американских партнеров в Ирак были переброшены бойцы элитных спецподразделений Соединённого королевства. Тем временем, 400 британским военным, которые находятся в Ираке и обучают иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов.

Напомним, после убийства Сулеймани в результате американского ракетного удара в Багдаде произошел минометный обстрел иракской столицы. Две ракеты взорвались рядом с американским посольством. Президент США Дональд Трамп пригрозил «быстрым и сильным ударом» по 52 целям в Иране, в свою очередь командующий вооруженными силами Исламской Республики Абдулрахим Мусави заявил, что у Вашингтона не хватит смелости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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