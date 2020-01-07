2020-01-07T02:36:36+03:00
Спорт

Канделаки объяснила путаницу, возникшую из-за повтора финала МЧМ – 2020 по хоккею на «Матч ТВ»

Руководителя телеканала обвинили в подмене и манипуляции после того, как тысячи болельщиков, посмотрев старую запись, стали поздравлять друга с победой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина КанделакиГенеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина КанделакиФото: Иван МАКЕЕВ
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на обвинения в принятии решений «на основе манипуляции и подмены». Такие упреки посыпались на руководителя спортивного канала после того, как тысячи зрителей «Матч ТВ» разобрались, что в день финала молодежного Чемпионата мира по хоккею – 2020 вместо прямой трансляции посмотрели запись финала МЧМ девятилетней давности.

Комментируя ситуацию на своей странице в соцсети, Тина Канделаки отметила, что «манипуляция» — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта».

«Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», - добавила руководитель телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сайт kp.ru писал об этой «трансляции из прошлого» и о том, что болельщиков, которые посмотрели старую запись, стали поздравлять друга с победой, а потом их ждало горькое разочарование.

Канада - Россия 3:3. Акль Томас. Финал МЧМ-2020. 05.01.2020.Видео шайбы Акля Томаса в ворота сборной России в финале МЧМ-2020

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Что, собственно произошло? Пока Первый канал показывал финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккей Россия-Канада (5 января, 21.00. Наши проиграли 3:4), «Матч ТВ» показал повтор финала 2011 года Россия- Канада (5 января, 21.00. Наши выиграли - 5:3). Этот фокус привел к самым неожиданным последствиям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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