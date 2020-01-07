Небензя объяснил, почему Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН по Ираку

7 Янв. 2020 2020-01-07T06:59:41+03:00

Документ не учитывал ракетный удар США, в результате которого погиб иранский генерал Сулеймани

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Постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская и китайская делегации приняли решение заблокировать заявление Совбеза Объединенных Наций о неприкосновенности дипломатических учреждений.

Дело в том, что это заявление, в котором осуждалась предновогодняя атака на американское посольство в Ираке, не учитывало того, что за этим последовало – ракетного удара США в районе Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU