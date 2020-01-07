2020-01-07T06:59:41+03:00
Политика

Небензя объяснил, почему Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН по Ираку

Документ не учитывал ракетный удар США, в результате которого погиб иранский генерал Сулеймани
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская и китайская делегации приняли решение заблокировать заявление Совбеза Объединенных Наций о неприкосновенности дипломатических учреждений.

Дело в том, что это заявление, в котором осуждалась предновогодняя атака на американское посольство в Ираке, не учитывало того, что за этим последовало – ракетного удара США в районе Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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