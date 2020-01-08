2020-01-08T09:10:50+03:00
Происшествия

При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

Данные предоставило агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данные о погибших уточняютсяДанные о погибших уточняютсяФото: REUTERS
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Около 80 человек погибли в результате ракетного обстрела иракских военных баз, на которых располагаются американские войска. Атаку осуществил Иран в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Сайт kp.ru писал, что целями стали Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Ракеты ударили по ним утром в среду, 8 января.

Пентагон изначально заявил, что американские военнослужащие успели спрятаться в бомбоубежищах и не пострадали. С иракской стороны сообщалось об одном погибшем офицере и пяти пострадавших.

"Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке", - передает агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Официального подтверждения этой информации пока нет. США готовятся ответить на нападение.

Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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