При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:10:50+03:00

Данные предоставило агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение

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Около 80 человек погибли в результате ракетного обстрела иракских военных баз, на которых располагаются американские войска. Атаку осуществил Иран в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Сайт kp.ru писал, что целями стали Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Ракеты ударили по ним утром в среду, 8 января.

Пентагон изначально заявил, что американские военнослужащие успели спрятаться в бомбоубежищах и не пострадали. С иракской стороны сообщалось об одном погибшем офицере и пяти пострадавших.

"Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке", - передает агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Официального подтверждения этой информации пока нет. США готовятся ответить на нападение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="336" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753508" frameborder="0"></iframe> Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU