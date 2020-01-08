При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек
Около 80 человек погибли в результате ракетного обстрела иракских военных баз, на которых располагаются американские войска. Атаку осуществил Иран в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Сайт kp.ru писал, что целями стали Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Ракеты ударили по ним утром в среду, 8 января.
Пентагон изначально заявил, что американские военнослужащие успели спрятаться в бомбоубежищах и не пострадали. С иракской стороны сообщалось об одном погибшем офицере и пяти пострадавших.
"Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке", - передает агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение.
Официального подтверждения этой информации пока нет. США готовятся ответить на нападение.
Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке..
ИСТОЧНИК KP.RU