Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета. Boeing-737 "Международных линий Украины" потерпел крушение утром в среду, 8 января, всего через несколько минут после взлета из столичного аэропорта.
На место происшествия тут же выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов, члены Красного полумесяца. Бортовой самописец нашли в окрестностях иранской столицы и передали специалистам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
Сайт kp.ru писал, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, а именно возгорание двигателя. Все находившиеся на борту люди погибли.
Речь идет о 167 пассажирах и девяти членах экипажа. Посольство РФ в Иране сообщило Радио "Комсомольская правда", что большинство жертв трагедии - граждане Исламской Республики. Были ли на борту россияне, уточняется. Самолет направлялся в Киев.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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