Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:22:06+03:00

На борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа Фото: REUTERS

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Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета. Boeing-737 "Международных линий Украины" потерпел крушение утром в среду, 8 января, всего через несколько минут после взлета из столичного аэропорта.

На место происшествия тут же выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов, члены Красного полумесяца. Бортовой самописец нашли в окрестностях иранской столицы и передали специалистам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Сайт kp.ru писал, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, а именно возгорание двигателя. Все находившиеся на борту люди погибли.

Речь идет о 167 пассажирах и девяти членах экипажа. Посольство РФ в Иране сообщило Радио "Комсомольская правда", что большинство жертв трагедии - граждане Исламской Республики. Были ли на борту россияне, уточняется. Самолет направлялся в Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU