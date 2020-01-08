2020-01-08T09:22:06+03:00
Происшествия

Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам

В окрестностях иранской столице нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолет "Международных линий Украины"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажаНа борту разбившегося в Иране самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Службы спасения Ирана обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета. Boeing-737 "Международных линий Украины" потерпел крушение утром в среду, 8 января, всего через несколько минут после взлета из столичного аэропорта.

На место происшествия тут же выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов, члены Красного полумесяца. Бортовой самописец нашли в окрестностях иранской столицы и передали специалистам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Сайт kp.ru писал, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, а именно возгорание двигателя. Все находившиеся на борту люди погибли.

Речь идет о 167 пассажирах и девяти членах экипажа. Посольство РФ в Иране сообщило Радио "Комсомольская правда", что большинство жертв трагедии - граждане Исламской Республики. Были ли на борту россияне, уточняется. Самолет направлялся в Киев.

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украиского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков
При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек
В Иране похоронили генерала Сулемани, убитого в результате ракетной атаки США
Boeing изучает информацию о крушении украинского самолета в Иране
Место крушения украинского самолета в Тегеране: опубликовано видео
В Иране указали на низкую вероятность выживших на борту рухнувшего в Тегеране Boeing-737
Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана
Подробности крушения украинского самолета в Иране: на борту были 167 пассажиров
В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране
Fox News: Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет
В МИД Ирана назвали причину атаки на американские объекты в Ираке
Press TV: в Ираке начали "сокрушительную" ответную операцию против США
При атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС США
В российские аэропорты возвращаются курилки
Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны
CNN: в результате атаки на американские объекты в Ираке пострадали местные жители
Опубликовано видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке
В Пентагоне сообщили, что не хотят развязывать войну с Ираном
В России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в Ливии
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке
Трамп рассказал о планах по выводу войск из Ирака