Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Boeing-737 в Тегеране. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек, 9 из них -члены экипажа, остальные - пассажиры.
- Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский на своей странице в социальной сети.
Boeing-737 потерпел крушение 8 января. Он начал падать через несколько минут после взлета. Спасатели уже нашли черный ящик. По предварительным данным, причина авиакатастрофы "техническая неисправность". У самолета загорелся двигатель.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украиского пассажирского самолета в Тегеране»