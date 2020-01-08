Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:17:56+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Boeing-737 в Тегеране. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек, 9 из них -члены экипажа, остальные - пассажиры.

- Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский на своей странице в социальной сети.

Boeing-737 потерпел крушение 8 января. Он начал падать через несколько минут после взлета. Спасатели уже нашли черный ящик. По предварительным данным, причина авиакатастрофы "техническая неисправность". У самолета загорелся двигатель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU