2020-01-08T09:17:56+03:00
Происшествия

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев

На борту украинского Boeing-737 находились 176 человек, никто не выжил
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Boeing-737 в ТегеранеЗеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Boeing-737 в ТегеранеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Boeing-737 в Тегеране. Авиакатастрофа унесла жизни 176 человек, 9 из них -члены экипажа, остальные - пассажиры.

- Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский на своей странице в социальной сети.

Boeing-737 потерпел крушение 8 января. Он начал падать через несколько минут после взлета. Спасатели уже нашли черный ящик. По предварительным данным, причина авиакатастрофы "техническая неисправность". У самолета загорелся двигатель.

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украиского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков
При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек
В Иране похоронили генерала Сулемани, убитого в результате ракетной атаки США
Boeing изучает информацию о крушении украинского самолета в Иране
Место крушения украинского самолета в Тегеране: опубликовано видео
В Иране указали на низкую вероятность выживших на борту рухнувшего в Тегеране Boeing-737
Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана
Подробности крушения украинского самолета в Иране: на борту были 167 пассажиров
В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране
Fox News: Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет
В МИД Ирана назвали причину атаки на американские объекты в Ираке
Press TV: в Ираке начали "сокрушительную" ответную операцию против США
При атаке на американскую базу в Ираке уничтожен самолет ВВС США
В российские аэропорты возвращаются курилки
Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны
CNN: в результате атаки на американские объекты в Ираке пострадали местные жители
Опубликовано видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке
В Пентагоне сообщили, что не хотят развязывать войну с Ираном
В России заявили о готовности обсудить с США ситуацию в Ливии
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке
Трамп рассказал о планах по выводу войск из Ирака