Крушение украинского самолета в Иране: Зеленский срочно возвращается в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман из-за крушения самолета в Иране. Лайнер рейса Тегеран-Москва загорелся в воздухе спустя всего несколько минут после взлета и разбился недалеко от аэропорта.
Сайт kp.ru писал, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - все они погибли. Зеленский ранее уже принес свои соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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