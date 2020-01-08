Крушение украинского самолета в Иране: Зеленский срочно возвращается в Киев

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:34:38+03:00

Президент прервал свою поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман из-за крушения самолета в Иране. Лайнер рейса Тегеран-Москва загорелся в воздухе спустя всего несколько минут после взлета и разбился недалеко от аэропорта.

Сайт kp.ru писал, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - все они погибли. Зеленский ранее уже принес свои соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU