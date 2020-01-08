На борту потерпевшего крушения украинского самолета не было россиян
На борту разбившегося в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" не было россиян. Информацию подтвердило руководство авиаперевозчика.
В компании также уточнили данные о погибших. Еще недавно министерство внутренних дел Украины сообщало, что жертв 180, об этом же свидетельствовали появившиеся в СМИ списки, однако руководство МАУ подтвердило гибель лишь девяти членов экипажа и 167 пассажиров. Данные были озвучены на пресс-конференции.
Сайт kp.ru писал, что большинство погибших - это граждане Канады и Ирана. Украинцами были лишь несколько пассажиров и члены экипажа.
"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - сообщается на странице министерства иностранных дел РФ в Facebook.
МИД РФ выразил соболезнования родным погибших
Напомним, что лайнер рейса Тегеран-Киев разбился утром в среду, 8 января. Судя по видео первых секунд трагедии, Boeing 737 загорелся еще в воздухе, а потом начал стремительно падать. Выжить не удалось никому.
Список погибших граждан Украины
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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