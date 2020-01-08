2020-01-08T11:48:01+03:00
Происшествия

Зеленский о крушении украинского Боинга в Иране: "Прошу воздержаться от спекуляций"

Президент держит ситуацию на личном контроле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения непроверенных версий крушения самолета рейса Тегеран-Киев в Иране.

Сайт kp.ru писал, что после получения известий о трагедии глава государства прервал свой визит в Оман и отправился обратно в столицу своей страны.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий катастрофы до официальных сообщений", - написал Зеленский на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел в настоящее время уточняет списки пассажиров. Данные до сих пор разнятся. Сначала сообщалось о 176 погибших, потом число выросло до 180, а недавно руководство "Уральских авиалиний" вновь заявило - жертвами стали девять членов экипажа и 167 пассажиров.

По словам Зеленского, сейчас выясняется, кто точно сел в самолет. На место событий в аэропорту "Имам Хомейни" находятся посол и консул Украины в Иране. Также создан оперативный штаб.

"Специальные самолеты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета", - добавил президент.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром в среду, 8 января. Boeing 737 загорелся в воздухе и упал спустя несколько минут после взлета. На борту находились, в основном, граждане Ирана и Канады.

Список погибших граждан Украины

Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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