2020-01-08T13:03:02+03:00
Происшествия

Президент авиакомпании расплакался, говоря о погибших при крушении самолета в Тегеране

Жертвами авиакатастрофы стали свыше 170 человек - граждане Украины, Ирана, Канады и ряда других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгений Дыхне (посередине) на пресс-конференцииЕвгений Дыхне (посередине) на пресс-конференцииФото: REUTERS
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Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне не смог сдержать слез, говоря о погибших при крушении лайнера Boeing 737 в Иране.

Напомним, что самолет рейса Тегеран-Киев разбился утром 8 января. Он загорелся в воздухе всего через несколько минут после вылета из аэропорта и стремительно начал сближаться с землей. После удара произошел взрыв.

Президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.

Сайт kp.ru писал, что выжить не удалось никому. Согласно данным авиаперевозчика, погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа. Большинство жертв трагедии - граждане Ирана и Канады. Также среди погибших есть двое пассажиров-украинцев, немцы, британцы, шведы и афганцы.

Выжить не удалось никому Фото: REUTERS

Выжить не удалось никомуФото: REUTERS

Говоря о людях, которых уже нет в живых, Евгений Дыхне расплакался. По его словам, самолет был выпущен в 2016 году и 6 января 2020-го прошел свою последнюю техпроверку. Он был абсолютно исправен, и что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что загорелся двигатель, но представители компании просят не делать предположений до публикации официальной информации "из уважения к погибшим".

В авиакатастрофе под Тегераном никто не выжил. Фото: REUTERS

В авиакатастрофе под Тегераном никто не выжил.Фото: REUTERS

"От имени авиакомпании я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту, и всем людям, которым они были дороги. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем. Девять членов экипажа...", - на этих словах голос президента компании дрогнул.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

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Через несколько секунд, он смог продолжить речь и сообщил, что в связи с крушением лайнера "Международные авиалинии Украины" решили приостановить полёты в Тегеран на неопределенный срок. Расследованием займется международная комиссия.

Спасатели собирают личные вещи погибших пассажиров "Боинга 737-800" Фото: REUTERS

Спасатели собирают личные вещи погибших пассажиров "Боинга 737-800"Фото: REUTERS

Список погибших граждан Украины

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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