Президент авиакомпании расплакался, говоря о погибших при крушении самолета в Тегеране

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне не смог сдержать слез, говоря о погибших при крушении лайнера Boeing 737 в Иране.

Напомним, что самолет рейса Тегеран-Киев разбился утром 8 января. Он загорелся в воздухе всего через несколько минут после вылета из аэропорта и стремительно начал сближаться с землей. После удара произошел взрыв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753552" frameborder="0"></iframe> Президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.

Сайт kp.ru писал, что выжить не удалось никому. Согласно данным авиаперевозчика, погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа. Большинство жертв трагедии - граждане Ирана и Канады. Также среди погибших есть двое пассажиров-украинцев, немцы, британцы, шведы и афганцы.

Выжить не удалось никомуФото: REUTERS

Говоря о людях, которых уже нет в живых, Евгений Дыхне расплакался. По его словам, самолет был выпущен в 2016 году и 6 января 2020-го прошел свою последнюю техпроверку. Он был абсолютно исправен, и что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что загорелся двигатель, но представители компании просят не делать предположений до публикации официальной информации "из уважения к погибшим".

В авиакатастрофе под Тегераном никто не выжил.Фото: REUTERS

"От имени авиакомпании я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту, и всем людям, которым они были дороги. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем. Девять членов экипажа...", - на этих словах голос президента компании дрогнул.

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Через несколько секунд, он смог продолжить речь и сообщил, что в связи с крушением лайнера "Международные авиалинии Украины" решили приостановить полёты в Тегеран на неопределенный срок. Расследованием займется международная комиссия.

Спасатели собирают личные вещи погибших пассажиров "Боинга 737-800"Фото: REUTERS

Список погибших граждан Украины