2020-01-11T12:33:02+03:00
В мире

Иран намерен отправить данные с "черного ящика" разбившегося в Тегеране Boeing 737 во Францию

У Исламской Республики нет технологий для расшифровки информации с бортовых самосцев
Мария ИГНАТЬЕВА
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Иран намерен отправить данные с "черного ящика" разбившегося в Тегеране Boeing 737 во Францию. Фото: Красный полумесяцИран намерен отправить данные с "черного ящика" разбившегося в Тегеране Boeing 737 во Францию. Фото: Красный полумесяц
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Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что данные с "черного ящика" украинского Boeing 737, случайно сбитого в Тегеране, отправят для расшифровки во Францию. По его словам, у Исламской Республики нет для этого необходимых технологий.

Как пишет агентство IRNA, Резаифар подчеркнул, Иран обращался к США, Франции и Канаде с просьбой предоставить оборудование для расшифровки данных с "черных ящиков", но ответ не получили. Тогда республика попросила Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить "черный ящик" в независимую лабораторию. Страны единогласно решили, что его нужно отправить во Францию.

Отмечается, что между странами действует соглашение по расшифровке данных с "черных ящиков", а решение об их отправке в европейскую страну было принято до заявления о причинах авиакатастрофы.

Напомним, что украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение 8 января. Самолет выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек. В результате крушения никто не выжил. Накануне Иран признал, что самолет был сбит ракетой. Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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