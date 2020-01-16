Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию

16 Янв. 2020 2020-01-16T02:47:17+03:00

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о своем впечатлении от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Политик заявил, что испытал большую тревогу.

- Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы, - считает Климкин.

Экс-министр уточнил, что беспокойство у него вызывает предложение российского лидера сменить приоритеты Конституции и международного права.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о 15 главных тезисах послания президента. Политологи назвали послание историческим. Эксперты уже успели разобрать поправки, которые предлагается внести в конституцию и рассказали, как изменится власть в России после политической реформы. А глава Счетной палаты даже подсчитал, во сколько обойдутся предложенные президентом меры. "КП" вел прямую онлайн-трансляцию послания Путина. В текущем году оно длилось длилось 1 час 12 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU