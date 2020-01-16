Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера России
Кандидатуру главы ФНС предложил президент страны Владимир Путин
Изменить размер текста:
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин готов приступить к работе в должности премьер-министра России. Об этом он сам сообщил после встречи с членами фракции "Единая Россия" в четверг, 16 января.
"Да", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к работе.
Политик признался, что от волнения не спал всю минувшую ночь. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, передает РИА Новости.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»