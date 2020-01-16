2020-01-16T10:35:32+03:00
Политика

Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера России

Кандидатуру главы ФНС предложил президент страны Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин готов приступить к работе в должности премьер-министра России. Об этом он сам сообщил после встречи с членами фракции "Единая Россия" в четверг, 16 января.

"Да", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к работе.

Политик признался, что от волнения не спал всю минувшую ночь. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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