Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:50:44+03:00

Турецкий лидер заявил, что на такой шаг Анкара идет для обеспечения стабильности

Изменить размер текста: A A

Турция отправляет свои войска в Ливию для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства этой страны. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган, отметив, что на такой шаг Анкара идет для обеспечения стабильности.

«Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге», - сказал глава Турции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Триполи запросили у Анкары военную помощь, в том числе ввести наземные и воздушные войска для защиты от сил Ливийской национальной армии, возглавляемом маршалом Халифа Хафтара.

Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих для того, чтобы обучать бойцов Правительства национального согласия. В свою очередь Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране, а заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU