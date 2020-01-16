Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили «Северный поток — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о своей беседе с голландским коллегой Стефом Блоком. По его словам, он обсудил с главой МИД Нидерландов ситуацию в Донбассе, «Северный поток — 2», а также подготовку к судебному процессу по делу об авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в небе над восточной Украиной в 2014 году.
«Углубленное обсуждение с голландским министром Блоком ситуации на востоке Украины, санкций Европейского союза, «Северного потока — 2», а также продолжающейся подготовки к первому судебному разбирательству по MH17 в Гааге», - написал украинский министр на своей странице в Twitter.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.
Между тем, как писал сайт kp.ru, главной причиной гибели рейса MH17 стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время Киев вел активные боевые действия.
Судебный процесс по делу об авиакатастрофе начнется 9 марта в Гааге.
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ИСТОЧНИК KP.RU