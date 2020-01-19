2020-01-19T14:09:37+03:00
Политика

Путин встретится с Эрдоганом до начала конференции по Ливии

Урегулирование ливийского конфликта обсудят в Берлине 19 января
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин встретится с Эрдоганом до начала конференции по ЛивииПутин встретится с Эрдоганом до начала конференции по ЛивииФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин собирается встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до начала международной конференции по Ливии в Берлине в воскресенье, 19 января.

«Такая встреча планируется», - приводит ТАСС заявление пресс-службы российского президента.

Напомним, накануне глава Турции сообщил об отправке турецких военных в Ливию.

Как сообщал сайт kp.ru, конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет в немецкой столице 19 января. Ожидается, что в ней примут участие представители России, Турции, Франции, Китая, США, Великобритании, а также Алжира, Египта и ОАЭ.

Ранее появилась информация о том, что в столицу Берлина уже приехал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Вскоре в столицу Германии должен прибыть глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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