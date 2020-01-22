Россия планирует за полгода создать вакцину от "китайской пневмонии"

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:55:52+03:00

Три месяца потребуется на разработку, еще столько же времени уйдет на испытания

Изменить размер текста: A A

Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Германа Шипулина заявил, что России необходимо не менее полугода на разработка и проведение цикла исследований вакцины против коронавируса, который был обнаружен в Китае в прошлом году.

По его словам, на разработку вакцины потребуется около трех месяцев, еще столько же времени уйдет на проведение испытаний. Однако для этого необходимы значительные средства, но выделить их нужно. Причем, как уверяет Шипулин, сделать вакцину довольно просто.

- Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов, - приводит слова Шипулина "Известия".

Напомним, что сайт kp.ru писал о новых данных относительно числа погибших от нового типа коронавируса в Китае. Скончались уже девять человек. Ученые выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. "Китайская пневмония" выбралась за пределы страны. 21 января власти США подтвердили, что в Сиэтле зарегистрирован первый случай заболевания. В российских аэропортах усилили меры предосторожности в связи со вспышкой неизвестной ранее инфекции. 22 января, состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное проблеме распространения «китайской пневмонии».

ИСТОЧНИК KP.RU