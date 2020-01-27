Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по поручению правительства России разработала меры по предотвращению распространения нового коронавируса, возбудителем которого стал 2019-nCoV. Соответствующее постановление Главного санитарного врача страны зарегистрировано в министерстве юстиции.
"Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщается на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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