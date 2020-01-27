2020-01-27T07:08:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Постановление внесено в Минюст и определяет перечень мероприятий для борьбы с новой инфекцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор подготовил меры по недопущению распространения коронавирусаРоспотребнадзор подготовил меры по недопущению распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по поручению правительства России разработала меры по предотвращению распространения нового коронавируса, возбудителем которого стал 2019-nCoV. Соответствующее постановление Главного санитарного врача страны зарегистрировано в министерстве юстиции.

"Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщается на сайте ведомства.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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