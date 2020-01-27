Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:08:34+03:00

Постановление внесено в Минюст и определяет перечень мероприятий для борьбы с новой инфекцией

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по поручению правительства России разработала меры по предотвращению распространения нового коронавируса, возбудителем которого стал 2019-nCoV. Соответствующее постановление Главного санитарного врача страны зарегистрировано в министерстве юстиции.

"Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщается на сайте ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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ИСТОЧНИК KP.RU