ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранцев из Китая
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.
- ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно, - заявил глава ВОЗ во время встречи с главой МИД КНР Ван И, сообщает агентство Синьхуа.
Гебрейесус также отметил, что уверен в способности Китая осуществить профилактику и контроль эпидемии.
Ранее сайт kp.ru публиковал объяснение китайских властей о том, с чем связано небольшое число вылечившихся.
Ростпотребнадзор заявил утром 28 января, что в России не зарегистрировано ни одного заразившегося новым типом коронавируса.
Также на kp.ru писали о том, что туроператоры рекомендуют российским туристам в Китае не покидать территории отелей. По последним данным, на курортном острове Хайнань сейчас находятся около 6 тысяч россиян, а на территории материкового Китая - около 1 тысячи.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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