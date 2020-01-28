2020-01-28T11:42:17+03:00
В мире

ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранцев из Китая

Глава организации призвал мировое сообщество к спокойствию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тедрос Адан Гебрейесус заявил о своей уверенности в способности Китая осуществить профилактику и контроль эпидемииТедрос Адан Гебрейесус заявил о своей уверенности в способности Китая осуществить профилактику и контроль эпидемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса.

- ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно, - заявил глава ВОЗ во время встречи с главой МИД КНР Ван И, сообщает агентство Синьхуа.

Гебрейесус также отметил, что уверен в способности Китая осуществить профилактику и контроль эпидемии.

Ранее сайт kp.ru публиковал объяснение китайских властей о том, с чем связано небольшое число вылечившихся.

Ростпотребнадзор заявил утром 28 января, что в России не зарегистрировано ни одного заразившегося новым типом коронавируса.

Также на kp.ru писали о том, что туроператоры рекомендуют российским туристам в Китае не покидать территории отелей. По последним данным, на курортном острове Хайнань сейчас находятся около 6 тысяч россиян, а на территории материкового Китая - около 1 тысячи.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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