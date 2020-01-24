2020-01-24T03:56:13+03:00
Политика

Трамп: Сообщения о деталях и сроках «сделки века» – чистые спекуляции

Президент США сообщил, что с нетерпением ждет встречи с гостями из Израиля – Нетаньяху и Ганцем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал «спекуляциями» сообщения о сроках оглашения и деталях так называемой «сделки века» – американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Глава Белого дома сначала намерен обсудить «сделку» с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху и его соперником на парламентских выборах, и лидером оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») Бени Ганцем. Они должны вскоре прилететь в Вашингтон.

«Соединенные Штаты с нетерпением ждут встречи с премьер-министром Нетаньяху и председателем «Бело-голубых» Бени Ганцем на следующей неделе. Сообщения о деталях и сроках мирного плана носят чисто спекулятивный характер», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание», однако палестинский лидер Махмуд Аббас категорически против того, чтобы Штаты выступали в роли посредника между Палестиной и Израилем.

«Никакой «сделки века», о которой говорят американцы, не будет», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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