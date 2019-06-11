Колокольцев направил письмо Путину с просьбой снять с должности начальника МВД Западного округа Москвы

Во вторник, 11 июня, было официально объявлено о закрытии дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня полицейскими. С сегодняшнего же дня с корреспондента сняты все обвинения.

"Комсомолке" стали известны некоторые подробности такого решения по делу Голунова. Так, глава МВД Колокольцев направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с должности начальника МВД Западного округа Москвы Андрея Пучкова. Кроме того, снят со своей должности начальник по контролю за незаконным оборотом за наркотиков Москвы Девяткин Юрий Владимирович.

Поводом послужило незаконное уголовное преследование против журналиста «Медузы» Ивана Голумова. МВД провело собственную внутреннюю проверку, результаты которой отправили в СК. Уголовное дело закрыто.

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде, 8 июня 2019 г.Фото: REUTERS

- Глава МВД Владимир Колокольцев направил президенту служебное письмо с просьбой снять с должности руководителя УВД Западного округу Москвы Андрея Пушкова. Уверен, это не первые отставки, - сказал «КП» член общественной палаты Дмитрий Носов. - К сожалению достаточно много полицейских, порочащих всю систему. Но главное - это реакция руководства. Не впервые вижу, как глава МВД принимает правильные и справедливые решения. Случай с Иваном Голуновым не единственный. Несколько месяцев назад в Ростове-на-Дону были наказаны и подверглись уголовному преследованию 25 сотрудников полиции.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. Он был задержан по обвинению в производстве и сбыте наркотических средств. Эксперты отмечали, что в деле Голунова было много нестыковок. 8 июня суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

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