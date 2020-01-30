Посольство РФ в США: Новые американские санкции не изменят политики России

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:48:48+03:00

Вводя очередные рестрикции против нашей страны, американцы наносят ущерб только собственным интересам, отмечают в российской дипмиссии

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Новые американские санкции не изменят политики России, а «их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам – подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной».

Так в российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали новость о том, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом расширили свой «черный список», добавив в него восемь крымских чиновников и депутатов, а также российскую компанию «Гранд экспресс сервис» – оператора поездов дальнего следования, которая занимается пассажирскими перевозками в Крым.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», - отмечается в заявлении дипмиссии.

Дипломаты также отмечают, что Штаты «пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы» в Крыму, потому что «не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Когда на полуостров прибыл первый за пять лет пассажирский поезд. Украинский МИД направил Москве ноту протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751759" frameborder="0"></iframe> В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США.

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ИСТОЧНИК KP.RU