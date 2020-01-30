2020-01-30T04:48:48+03:00
Экономика

Посольство РФ в США: Новые американские санкции не изменят политики России

Вводя очередные рестрикции против нашей страны, американцы наносят ущерб только собственным интересам, отмечают в российской дипмиссии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новые американские санкции не изменят политики России, а «их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам – подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной».

Так в российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали новость о том, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом расширили свой «черный список», добавив в него восемь крымских чиновников и депутатов, а также российскую компанию «Гранд экспресс сервис» – оператора поездов дальнего следования, которая занимается пассажирскими перевозками в Крым.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», - отмечается в заявлении дипмиссии.

Дипломаты также отмечают, что Штаты «пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы» в Крыму, потому что «не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Когда на полуостров прибыл первый за пять лет пассажирский поезд. Украинский МИД направил Москве ноту протеста.

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

Президент открыл железнодорожное движение через Крымский мост легендарным гагаринским «Поехали!» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Первый поезд «Санкт-Петербург – Севастополь» отправился в путь

В первые сутки продаж билеты на поезд «Таврия» раскупали со скоростью по три штуки в минуту (подробности).

Поезд Москва-Симферополь отправился в Крым под песни, пляски и аплодисменты пассажиров

Корреспондент «КП» втиснулся в толпу провожающих и помахал вслед уходящему составу платочком (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Торговая война с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе
Посольство РФ в США: Новые американские санкции не изменят политики России
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170
Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал в соавторстве с Коби Брайантом
Экипаж загоревшегося у берегов ОАЭ танкера спасен
Из-за коронавируса Air Canada приостановила полеты в Пекин и Шанхай
Президент Ирана назвал «сделку века» Трампа «самым отвратительным планом века»
Во Франции уже пять человек заразились коронавирусом
США расширили санкции против России
Китайские вирусологи нашли средство, способное сдерживать коронавирус
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Нефтяной танкер загорелся вблизи побережья ОАЭ
«Благодарю своего друга»: Нетаньяху отреагировал на решение Путина помиловать израильтянку Иссахар
В Кремле не принимаются специальные меры из-за коронавируса
Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о полномочиях российской делегации
ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах
Европарламент одобрили соглашение о Brexit
Глава Республики Алтай госпитализирован во время рабочей поездки в Москву
Заключенный во Франции Винник «категорически» отказался прекращать голодовку
Путин помиловал израильтянку Иссахар
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса
Медведев одним словом описал свою новую работу
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько