2020-01-30T08:39:26+03:00
В мире

Последний регион Китая "сдался" коронавирусу

Первый случай заражения зафиксирован в Тибете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В каждом регионе Китая есть как минимум один зараженный новым коронавирусомВ каждом регионе Китая есть как минимум один зараженный новым коронавирусомФото: REUTERS
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Новый тип коронавируса 2019-nCoV официально захватил весь Китай. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете, где до этого не было выявлено ни одного инфицированного гражданина.

Теперь такие пациенты есть во всех регионах республики, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения. Об этом сообщил Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомству, 10 подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Гонконге, семь - в Макао, восемь - в провинции Тайвань. Остальные приходятся на материковый Китай.

Число жертв коронавируса достигло 170 человек. Зарегистрировано 7711 случаев заражения. Из всех этих пациентов 31 человек находится в тяжелом состоянии. Еще 170 граждан удалось вылечить.

Сайт kp.ru писал, что в провинции Хубэй, откуда распространилось заболевание, решили уголовно наказывать людей, отказавшихся от карантина. Также к ответственности будут привлекаться носители инфекции, пытавшиеся заразить других граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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