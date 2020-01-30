2020-01-30T08:06:39+03:00
В мире

В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом

Уголовная ответственность грозит не только носителям инфекции, которые плюются в других людей, но и тем, кто отказался от карантина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В аэропортах по всему миру усилены меры безопасностиВ аэропортах по всему миру усилены меры безопасностиФото: REUTERS
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Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.

Наказывать будут не только тех носителей инфекции, которые плюются в здоровых людей, но и тех, кто отказывается от карантина, намеренно ставя под угрозу безопасность других граждан.

Также уголовная ответственность грозит за причинение вреда медицинскому персоналу, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание врачей. Приносить в больницы погребальные венки, жечь жертвенные деньги, развешивать баннеры и загораживать вход тоже запрещено - действия рассматриваются как преступления, передает РИА Новости.

Тем временем, число жертв китайской пневмонии возросло до 170. Большинство из них скончались в провинции Хубэй, откуда и пошло заражение. Сайт kp.ru писал, что инфекция также проникла в другие страны, включая США, Финляндию, Южную Корею, Германию, Таиланд и пр.

Компания Google решила не открывать свои офисы в регионе даже по окончанию празднования Китайского Нового года. Ограничения коснутся четырех отделений в самом КНР и представительств в Гонконге и Тайване. Сотрудникам, покидающим территорию республики по какой-либо причине, предписано работать из дома на протяжении как минимум двух недель, передает Verge.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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