В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом
Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.
Наказывать будут не только тех носителей инфекции, которые плюются в здоровых людей, но и тех, кто отказывается от карантина, намеренно ставя под угрозу безопасность других граждан.
Также уголовная ответственность грозит за причинение вреда медицинскому персоналу, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание врачей. Приносить в больницы погребальные венки, жечь жертвенные деньги, развешивать баннеры и загораживать вход тоже запрещено - действия рассматриваются как преступления, передает РИА Новости.
Тем временем, число жертв китайской пневмонии возросло до 170. Большинство из них скончались в провинции Хубэй, откуда и пошло заражение. Сайт kp.ru писал, что инфекция также проникла в другие страны, включая США, Финляндию, Южную Корею, Германию, Таиланд и пр.
Компания Google решила не открывать свои офисы в регионе даже по окончанию празднования Китайского Нового года. Ограничения коснутся четырех отделений в самом КНР и представительств в Гонконге и Тайване. Сотрудникам, покидающим территорию республики по какой-либо причине, предписано работать из дома на протяжении как минимум двух недель, передает Verge.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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