Минздрав разработал памятку по коронавирусу

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:26:48+03:00

Стоит чаще мыть руки и не посещать массовые мероприятия Фото: REUTERS

Все, что надо знать о китайской пневмонии, в одной картинке

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Министерство здравоохранения России разработало памятку по новому типу коронавируса 2019-nCoV, который широко распространился в КНР и недавно впервые был обнаружен у нас в стране.

Замглавы ведомства Олег Салагай опубликовал у себя в социальных сетях изображение, на котором доступно изложено все, что нужно знать о так называемой китайской пневмонии.

Вирус передается воздушно-капельный путем и при контакте с зараженным человеком

Так, заболевание передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа.

Если вы почувствовали на себе эти симптомы, то нужно обратиться к врачу. Самолечение может привести к возникновению осложнений, таких как отит, сепсис, бронхит, синусит, пневмония и миокардит.

В качестве профилактики коронавируса стоит чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, которые выглядят больными. Конечно же, не стоит посещать очаг инфекции - китайский город Ухань, провинции Хубэй.

Сайт kp.ru писал, что от нового заболевания скончались уже свыше 210 человек, почти десять тысяч заражены. Отдельные случае инфицирования зафиксированы в десятках стран.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758062" frameborder="0"></iframe> В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU