Демократам не хватает голосов для вызова свидетелей по импичменту Трампа

31 Янв. 2020 2020-01-31T23:23:46+03:00

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Сенатор-республиканец от Аляски Лиса Мурковски заявила, что проголосует против вызова свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Это значит, что демократам в настоящее время не хватает поддержки, а значит и шансов убедить сенаторов проголосовать за отстранение американского лидера у них мало.

Согласно последним данным, предложение демократов вызвать на судебный процесс в Сенате Конгресса США по импичменту Трампа поддержал только один член Республиканской партии - представитель штата Мэн Сьюзан Коллинз.

Напомним, как писал сайт kp.ru накануне прошел второй этап процесса, посвященного рассмотрению вопроса об импичменте в сенате. Сам Трамп заявлял, что считает все обвинения демократов в свой адрес «абсурдными», в том числе и пункт о попытках помешать конгрессу расследовать его «преступления», из-за которых ему грозит импичмент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755181" frameborder="0"></iframe> В США началась процедура импичмента Трампа.В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.

ИСТОЧНИК KP.RU