2020-02-01T06:56:15+03:00
Политика

Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраля

За изменение даты проголосовали четко по партийной линии: демократы против, республиканцы за
Мария ИГНАТЬЕВА
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Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраляИтоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраляФото: REUTERS
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Сенаторы Конгресса США принял решение отложить окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу. Сообщается, что оно пройдет в среду, 5 февраля.

С инициативой отложить голосование выступил лидера республиканского большинства в Сенате от штата Кентукки Митч Макконнелл. Голоса разделились следующим образом: 53 республиканца поддержали идею, 47 демократов высказались против.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что демократам не хватает голосов для вызова свидетелей по импичменту Трампа. Между тем, накануне прошел второй этап процесса, посвященного рассмотрению вопроса об импичменте в сенате. Сам Трамп заявлял, что считает все обвинения демократов в свой адрес «абсурдными», в том числе и пункт о попытках помешать конгрессу расследовать его «преступления», из-за которых американскому лидеру грозит импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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