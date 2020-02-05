Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:41:35+03:00

Москва продолжает взаимодействовать с Пекином и другими партнерами по этому вопросу

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Китай все еще не передал России штамм нового типа коронавируса 2019-nCoV, но обсуждение данного вопроса продолжается. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.

"Наши китайские коллеги пока не передали нам актуальный штамм, но мы не теряем надежды и продолжаем взаимодействовать как с китайскими партнерами, так и с партнерами из других стран", - цитирует РИА Новости специалиста.

Сайт kp.ru писал, что в КНР уже выделили штамм коронавируса. Информацию подтвердил посол республики в России.

Россия и другие страны получили лишь информацию о расшифрованном геноме инфекции, а вот ее образец не предоставили. Тем временем, в Тюменской области и Забайкалье выявлены два случая заражения китайской пневмонией. Власти РФ также эвакуировали наших соотечественников из провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Вместе с россиянами на борт военных самолетов разрешили подняться гражданам стран СНГ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758526" frameborder="0"></iframe> Голикова: «Китай не передал России штамм нового коронавируса».Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге, посвященном вопросам профилактики и предупреждения распространения коронавируса в России, в Москве в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU