2020-02-07T02:45:06+03:00
В мире

Новые данные по погибшим от коронавируса в Китае: умерли 633 человека

Число заразившихся превысило 30 тысяч [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новые данные по погибшим от коронавируса опубликовала китайская больница: умерли 633 человекаНовые данные по погибшим от коронавируса опубликовала китайская больница: умерли 633 человекаФото: REUTERS
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В Китае выросло число смертей от нового коронавируса, вспышку которого зафиксировали в стране в конце прошлого года. По данным местных властей, погибли 633 человека. Число заразившихся превысило 30,6 тысяч местных жителя.

В Провинции Хубэй, где был зарегистрирован первый случай заражения, медики зафиксировали 618 смертей от нового коронавируса. Днем ранее эта цифра была меньше примерно на 70. В регионе насчитывается больше 22 тысяч инфицированных, ранее говорилось 19 тысячах больных. Под постоянным наблюдением медиков находятся свыше 64 тысяч местных жителей, которые тесно контактировали с зараженными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, полностью выздоровели 1153. При этом в ВОЗ заявили, что лекарств, способных эффективно бороться с «китайским» коронавирусом, пока не существует. Между тем, уже более в чем в 20 странах были зафиксированы случаи заболевания коронаврусом, в том числе и России.

Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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