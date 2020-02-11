Японские медики обнаружили коронавирус у второго украинца на круизном лайнере

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что японские медики обнаружили «китайский» коронавирус 2019-nCoV уже у второго украинца из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с начала февраля стоит у причала в порту Йокогама.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, добавив, что внешнеполитическое ведомство Японии «в рабочем порядке подтверждает эту информацию».

По данным украинского Минздрава, обоих путешественников из Незалежной с подозрением на вызываемую «вирусом-убийцей» пневмонию нового типа сняли с рейса и поместили под карантин в местной больнице, где они будут находиться под наблюдением врачей как минимум пару недель, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, к 10 февраля на борту задержанного японскими властями круизного судна коронавирус обнаружен в общей сложности у 130 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU