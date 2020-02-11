Захарова: Япония в отношении задержанного на карантин круизного лайнера действует «хаотично и несистемно»

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Токио в отношении задержанного на карантин из-за «китайского» коронавируса 2019-nCoV круизного лайнера Diamond Princess действует «хаотично и несистемно», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно», - сказала она в эфире «Русского радио».

Мария Захарова добавила, что «эти действия вызывают большие вопросы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759933" frameborder="0"></iframe> Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.

За это время японские медики выявили коронавирус у 136 «пленников», всех зараженных доставляют в больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узники «Бриллиантовой Принцессы» — «КП»: Наша цель — выжить, а русских тут около 50-ти

Пассажиры «лайнера с коронавирусом» рассказали kp.ru, что сейчас происходит на зараженном судне (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU