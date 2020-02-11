2020-02-11T06:32:22+03:00
В мире

Захарова: Япония в отношении задержанного на карантин круизного лайнера действует «хаотично и несистемно»

Официальный представитель МИД России отметила, что действия японских властей «вызывают большие вопросы»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Токио в отношении задержанного на карантин из-за «китайского» коронавируса 2019-nCoV круизного лайнера Diamond Princess действует «хаотично и несистемно», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно», - сказала она в эфире «Русского радио».

Мария Захарова добавила, что «эти действия вызывают большие вопросы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.

Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.

За это время японские медики выявили коронавирус у 136 «пленников», всех зараженных доставляют в больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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