Захарова: Япония в отношении задержанного на карантин круизного лайнера действует «хаотично и несистемно»
Токио в отношении задержанного на карантин из-за «китайского» коронавируса 2019-nCoV круизного лайнера Diamond Princess действует «хаотично и несистемно», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно», - сказала она в эфире «Русского радио».
Мария Захарова добавила, что «эти действия вызывают большие вопросы».
Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.
Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.
За это время японские медики выявили коронавирус у 136 «пленников», всех зараженных доставляют в больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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