В Китае врачи вылечили восемь иностранцев, больных коронавирусом
Под наблюдением медиков в Китае остаются 27 иностранцев, которые заразились новым типом коронавируса. При этом число выздоровевших среди приезжих достигло восьми, два человека - японец и американец - погибли.
Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Ведомство по-прежнему отказывается сообщать гражданство остальных заболевших с целью соблюдения интересов пациентов, передает РИА Новости.
Тем временем, всего по миру от коронавируса скончались уже свыше 1360 пациентов. Более 60 тысяч человек заражены. Власти Китая направили дополнительный медперсонал в город Ухань, провинции Хубэй, который стал очагом распространения инфекции.
Сайт kp.ru писал, что из-за этого заболевания в руководстве региона даже провели кадровую "чистку". Цель она - предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
Карта распространения коронавируса
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»