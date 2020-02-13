2020-02-13T13:52:32+03:00
В мире

В Китае врачи вылечили восемь иностранцев, больных коронавирусом

Еще двое - граждане Японии и США - скончались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ухань направлен дополнительный медперсоналВ Ухань направлен дополнительный медперсоналФото: REUTERS
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Под наблюдением медиков в Китае остаются 27 иностранцев, которые заразились новым типом коронавируса. При этом число выздоровевших среди приезжих достигло восьми, два человека - японец и американец - погибли.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Ведомство по-прежнему отказывается сообщать гражданство остальных заболевших с целью соблюдения интересов пациентов, передает РИА Новости.

Тем временем, всего по миру от коронавируса скончались уже свыше 1360 пациентов. Более 60 тысяч человек заражены. Власти Китая направили дополнительный медперсонал в город Ухань, провинции Хубэй, который стал очагом распространения инфекции.

Сайт kp.ru писал, что из-за этого заболевания в руководстве региона даже провели кадровую "чистку". Цель она - предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Карта распространения коронавируса

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

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